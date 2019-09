Esireket Naomi Osaka langes US Openil konkurentsist

Avasetis sai otsustavaks 11. geim, kui tiitlikaitsja kaotas 5:5 seisul oma pallingu. Teises setis tegi 22-aastane Bencic ainsa murde viiendas geimis.

Jaapanlanna lõi küll üheksa ässa, kuid patustas ka 21 lihtveaga Bencici 12 vastu. Murdepealle realiseeris šveitslanna seitsmest kolm, Osaka jõudis vaid ühe murdevõimaluseni ja kasutas selle avasetis ära.

21-aastase Osaka kaotus tähendab ühtlasi, et ta peab esireketi koha uuesti loovutama French Openi tšempionile Ashleigh Barty`le.

Bencic, kes jõudis US Openil teistkordselt veerandfinaali, kohtub järgnevalt 23. asetusega Donna Vekiciga (Horvaatia), kes mängis täna üle 26. paigutatud Julia Görgesi (Saksamaa) 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.

"Olin väga elevil, kui väljakule tulin, sest väljakutse ei saanud olla suurem - Naomi Osaka on suurepärane mängija, kes võitis mullu US Openi. Pidin näitama oma parimat mängu ning olen oma esitusega väga rahul," sõnas õnnelik Bencic matši järel. "Tal (Osaka) on kõvasti jõudu, mina üritasin pisut nagu malet mängida, olukordi ette näha ja taktikat kasutada."