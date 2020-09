Esimest korda koos mänginud naispaar krooniti US Openi tšempioniks

Asetamata duo alistas finaalis kolmandat paigutus omanud Nicole Melichari (USA) ja Xu Yifani (Hiina) 79 minutiga 6:4, 6:4.

Varasemalt olid Siegemund ja Zvonarjova US Openil konkurentsist lülitanud seitsmenda asetusega paari Victoria Azarenka - Sofia Kenin ja veerandfinaalis teist paigutus omanud tiitlikaitsjad Elise Mertensi ja Arina Sabalenka.

36-aastasele Znonarjovale, kes 2010. aastal jõudis üksikmängus maailma edetabeli teisele kohale ning mängis samal aastal kahes suure slämmi finaalis, oli see teine US Openi naispaarismängu tiitel. 2006. aastal võidutses ta koos Nathalie Dechy'ga. Kokku on tal kolm naispaarismängu suure slämmi karikat. Segapaarismängus on ta võitnud veel kaks slämmiturniiri, sealhulgas 2004. aastal US Openil koos Bob Bryaniga.

Siegemundile oli see elu esimene naispaarismängu slämmitiitel. 2016. aasta US Openil krooniti ta võitjaks segapaarismängus koos horvaadi Mate Paviciga, kes neljapäeval võidutses meespaarismängu finaalis koos brasiillase Bruno Soaresiga.