Endise maailma tipptennisisti ülestunnistus: ma valetasin, et saaksin dopingu eest kergema karistuse

Puerta seisis silmitsi kaheksa-aastase mängukeeluga pärast finaalis saadud kaotust Nadalile. Ta oli tollal äsja andnud positiivse dopinguproovi, mille ta tol korral vabandas välja öeldes, et jõi kogemata oma naise tassist vett, kes tarvitab menstruatsiooniga seotud ravimeid. Sellise jutuga apelleeris ta esialgset otsust ning vähendas enda karistust kahele aastale. Nüüd, aastaid hiljem, tunnistab ta, et see kõik oli vale jutt.

“Selgitus, mida me kasutasime, oli strateegiline vale. Ma ei saanud sellest mingit sportlikku kasu, ma ei taha, et minust mõeldakse kui petjast,” ütles Puerta uudisteagentuurile La Nacion.

Endine maailma parima kümne tennisisti hulka kuulunud mees avaldas siiski, et ta ei soovinud iialgi tarvitada midagi keelatut. 41-aastane endine mängija rääkis, et ta tarvitas pahaaimamatult keelatud ainetega toidulisandeid, mida tõi talle ta treener Dario Lecman.

“Me ei saanud seda kohe siis üles tunnistada, sest need lisandid ei olnud legaalselt ostetud,” avaldas Puerta ja lisas, “mu advokaadid arvasid, et ma peaksin sellest vaikima.”

Lecman seevastu aga väidab, et Puerta uus jutt on vale. “Mul pole midagi sellega pistmist. Ma ei andnud talle midagi, see on vale,” rääkis ta.