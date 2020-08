"Ma arvan, et nendes tingimustes teavad tänavused meistrid, et tegelikult nad ei võitnud US Openit. Ei saa öelda, et nad võitsid suure slämmi, kui läheb nii, et edetabeli 32-st paremast 20 on puudu," sõnas Bartoli, vahendab tennisworldusa.org.

"Seda on raske suureks slämmiks pidada, kui puudujaid on nii palju," lisas 35-aastane prantslanna.

Sama meelt on ka USA tennisist Noah Rubin, kes on varasem Wimbledoni juunioride meister. "Kui 50-st paremast tennisist on näiteks 20 või 25 puudu, on väga raske väita, et selle tase on sama, mis tavapärasel suurel slämmil," sõnas Rubin.

US Open algab 31. augustil.