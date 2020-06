Endine tipptennisist: pärast kaotust lõi isa mind rusikaga näkku, hiljem varastasid nad emaga kõik minu miljonid

"Kui ümber pöörasin, nägin, et kaks meest peksid mu isa. Ma läksin talle appi ja lõin ründajaid. Järgmisel päeval nägi mu käsi kohutav välja. Argentinasse tagasi jõudes teadsin, et käsi on katki ning pidin käima mitmel operatsioonil. Seega minu karjääri lõpetamise põhjus oli otsus kaitsta isa, kes nagu alati, tegi midagi rumalat."

Tenniseäss meenutas, kuidas proovis loetud aastad tagasi vanematega suhteid siluda. "Kui ma teist korda abielluma hakkasin, kutsusin nad pulma. Minu isa küsis kõigi ees minu käest andestust. Ta ütles, et heastab kõik, kuid peagi pettis ta mind jälle," rääkis Roldan, kes pärast seda pole isaga enam suhelnud. "Loodan, et muutume millalgi siiski lähedasemaks, sest lõppude lõpuks on ta ikkagi mu isa."