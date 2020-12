Endine tipptennisist avameelselt võitlusest raske haigusega: abikaasa pidi mind voodist välja tassima

Wozniacki karjääri viimaseks võistluseks jäi tänavune Australian Open, kus ta langes konkurentsist kolmandas ringis. Juba mullu novembris teatas ta, et Austraalia lahtised jäävad tema viimaseks võitluseks.

Hiljuti Saksamaa väljaandele Bild antud intervjuus rääkis Wozniacki lähemalt, kuidas raske haigus tema elu mõjutab. "Olin 2018. aastal tennisekarjääri tipus, kui mul reumatoidartriit diagnoositi. Võitsin sama aasta jaanuaris Austraalia lahtised ning sellest pidi saama minu kuldne aasta. US Openiks valmistudes tundsin aga liigesevalu, pidevat väsimust ja teisi seletamatuid sümptomeid," meenutas taanlanna. "Kaotasin mänge, mida oleksin pidanud kergesti võitma."

"Ma ei suutnud tõsta käsi, minu õlad, küünarnukid, käed ja jalad valutasid. Mul oli raskusi juuste harjamisega ja voodist välja saamisega," jätkas endine maailma esireket. "Ühel päeval ärkasin nii suurtes valudes, et mu abikaasa pidi mind voodist välja tassima. Koheselt hakkasin meditsiinilist abi otsima ning see oli minu diagnoosi saamise algus."

Wozniacki sõnul läks mitu närvisöövat kuud enne, kui arstid lõplikule selgusele jõudsid. "Üks põhjus, miks soovin nii kirglikult aidata kroonilisi põletikulisi haigusi põdevaid naisi, on järgmine: isegi tipptasemel atleedil, kellel on turniiridel otsene juurdepääs arstiabile, on keeruline saada kätte õige diagnoos."

Kuigi reumatoidartriit on ravimatu haigus, on võimalik selle sümptomeid leevendada. "Soovitan kõigile elada tervislikku eluviisi: süüa võimalukult tervislikult, magada piisavalt, treenida jõusaalis või teha joogat. Treenimine aitab mul kuulata enda keha ja sellega kontakti luua. Sport teeb mind õnnelikuks," sõnas Wozniacki, kelle sõnul on ta haiguse saanud suuresti kontrolli alla. Siiski tuleb tal vahel ette päevi, kus see ootamatult välja lööb.

Taanlanna lisas, et on pärast viimast turniiri mänginud tennist vaid kahel korral. Talle meeldib end vormis hoida jõuharjutusi tehes. Lisaks meeldib Wozniackile teha pikki jalutuskäiki ja joosta.

Wozniacki ainus suure slämmi triumf pärinebki 2018. aasta Austraalia lahtistelt. Lisaks jõudis ta US Openil kahel korral finaali. Maailma esinumbri staatust sai ta karjääri jooksul hoida kokku 71 nädalat.