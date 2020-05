Endine tenniselootus lõpetas 30-aastaselt sportlaskarjääri

Pikki aastaid tõsiste vigastustega hädas olnud Hampton pidas viimase ametliku mängu kuus hooaega tagasi.

2013. aasta suvel pääses ameeriklanna French Openil neljandasse ringi ja tõusis maailma 24. reketiks. Järgmist hooaega alustas ta samuti tugevalt, kuid sai siis vigastada, mille järel käis 18 kuu jooksul koguni kuuel operatsioonil. Neist lõikustest kaks tehti parema jala puusale.

"Need, kes on minu karjääri jälginud, teavad, et mul oli mitu operatsiooni. Nad ei olnud nii edukad, et saanuksin platsile tagasi pöörduda. Sellega oli pikka aega raske leppida. Tennis on minu esimene armastus ja kuigi ma pole aastaid mänginud, on hüvasti jätta väga raske ja kurb," teatas 30-aastane Hampton.