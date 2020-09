Endine maailma seitsmes reket eemaldati French Openilt, kuigi oli augustis juba koroona ilma sümptomiteta läbi põdenud

36-aastane Hispaania veteran Verdasco rääkis reedel, et olukord ajab teda vihaseks ja teeb kurvaks. Maailma 58. reket selgitas sotsiaalmeedias, et sai augustis koroonadiagnoosi, kuigi oli asümptomaatiline, istus oma aja karantiinis ära ning andis Rooma ja Hamburgi turniiril ainult negatiivseid proove. Teisipäeval Pariisis võetud proov osutus aga positiivseks.

"Selgitasin oma ajalugu, et saada kordustest, eriti arvestades, mis teiste mängijatega sarnastes olukordades on juhtunud," ütles endine maailma seitsmes reket. "Roland Garros keeldus teist testi tegemast, isegi kõiki asjaolusid arvesse võttes. Loosimise ja turniiri alguseni oli piisavalt aega. Mind diskvalifitseeriti sellest hoolimata."

Verdasco lisas, et tegi neljapäeval omaalgatuslikult veel kaks testi, mis osutusid negatiivseks.

"See võib juhtuda iga mängijaga. Minu arvates pidanuks ma vähemalt saama võimaluse uueks testiks, et seda ebaõiglast eemaldamist vältida," ütles ta.

Prantsusmaa tenniseliit teatas eelmisel pühapäeval, et meeste kvalifikatsiooniturniirilt on eemaldatud viis mängijat, kellest kaks andsid ise positiivse koroonaproovi ning kolm ülejäänut olid kontaktis viirust kandnud treeneriga.

Üks viiest mängijast oli endine TOP 30 mängija Damir Dzumhur, kes sunniti karantiini jääma oma nakatunud treeneri Petar Popovici tõttu.

"Oleme kindlad, et see oli valepositiivne test, kuna mu treeneril on antikehad," kirjutas Dzumhur Instagrami ja lubas korraldajad kohtusse kaevata.

French Openi põhiturniir algab homme.



