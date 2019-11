Endine maailma neljas reket lõpetas juba 30-aastaselt karjääri

30-aastane Cibulkova võitis 2016. aastal oma debüüdil WTA finaalturniiri ning mängis 2014. aastal Australian Openi finaalis, kus kaotas hiinlanna Li Na`le.

Oma viimase ametliku mängu tenniseväljakul pidas kõigest 161 cm pikkune slovakitar tänavu maikuus French Openil, kus jäi alla Aryna Sabalenkale.

"See oli veider olukord, sest mina teadsin, kuid keegi teine peale minu tiimi ei teadnud, et see on minu karjääri viimane matš. Sel hetkel olin juba 100% kindel. Teadsin, et tahan just siin lõpetada. Läksin koju ja olin oma otsuse üle õnnelik," meenutas Cibulkova French Openile järgnenut.

Maailma edetabelis hoidis ta 4. kohta 2017. aasta maikuus. Karjääri jooksul võitis Cibulkova auhinnarahadena üle 13 miljoni dollari.

Cibulkova on Slovakkias avanud tenniseakadeemia. Ühtlasi tegeleb ka heategevusprojektiga, mis abistab tippspordi lõpetanud Slovakkia atleete.