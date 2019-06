Endine maailma esireket Andy Murray naaseb väljakule

32-aastane šotlane on viimase aasta kannatanud puusavigastuse all ning käis pärast jaanuaris toimunud Austraalia lahtisi puusaoperatsioonil. Sellest ajast saadik pole kogenud Murray võistlustel osalenud.

Paarismänguturniiril on ta paariliseks hispaanlane Feliciano Lopez. "Olen väga elevil, et saan esmakordselt pärast operatsiooni tenniseväljakule naasta. Queens on minu jaoks alati eriline koht olnud, võitsin siin ju karjääri esimese ATP turniiri kohtumise, esimese turniiri Suurbritannia pinnal ja üldiselt on see olnud mu edukaim muruväljakukattega tenniseturniir."

Murray lisas, et saab treenida lõpuks ilma valuta, kuid pole veel valmis üksikmänguturniirist osa võtma. "Olen treeningutel tublisti arenenud ja turniir on minu jaoks järgmine samm."

Queensi turniir algab 17. juunil.