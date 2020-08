Endine esireket kritiseeris tänaseid tippe: ma oleksin kasvõi ujunud üle Atlandi, et US Openil mängida

"US Openile mõeldes tabasin end mõttelt, et kui ma oleksin endiselt tegevmängija, kas ma sõitnuksin New Yorki võistlema," kirjutab Becker Daily Maili kolumnis.

"Ma ei pidanud pikalt juurdlema, sest ma oleksin kindlasti läinud. Ja kui aus olla, siis pärast kuuekuulist võistluspausi oleksin ma kasvõi üle Atlandi ookeani ujunud, et sinna jõuda. Kui sa oled oma südames võitleja ja sa oled võistlusmomendist puudust tundnud, miks sa ei peaks siis tahtma iga hinna eest sellised tippturniiril end proovile panna?" lisas Saksamaa legend.

"Ütlen ausalt, et olen üllatunud ja pettunud, et naiste TOP10-st otsustas kuus naist mitte mängida. Loodan, et nad kahetsevad seda."

"Ka meeste poolelt on paljud tipud puudu, kuid ma jätaksin Rafael Nadali kriitika alt välja," jätkas Becker ja lisas: "Ta on selle spordiala heaks nii palju teinud ja on arusaadav, et ta tahab keskenduda edasi lükatud French Openile, mis annab talle septembri lõpus kõige parema võimaluse võita karjääri 20. suure slämmi tiitel. Arvestades tema 34 eluaastat ja seda, millised probleemid on tal olnud põlvedega ning kuidas mõjub väljakukatte vahetus, on tema otsus vägagi arusaadav."