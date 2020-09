Endine esireket kritiseeris Andy Murrayd ja langes ise rünnaku alla

Wilander leiab, et 33-aastane Murray ei oleks pidanud talle antud erikutset vastu võtma.

"See valmistab mulle pettumuse, kas ta peaks siin üldse olema?" küsis Eurospordi tenniseekspert Wilander.

"Ma arvan, et Murray peaks lõpetama vaid enda peale mõtlemise ja arutlema selle üle, kes ta oli. Kas tal on õigus võtta wild card mõnelt noorelt tennisistilt?" lisas 56-aastane Rootsi legend.

Wilanderi sõnavõtt on saanud juba ka kõvasti kriitikat. Näiteks ütles Wawrinka treener Daniel Vallverd: "Tal (Wilander) on õigus öelda oma arvamus, kuigi see on pateetiline Matsi suust. Andy (Murray) on suurepärane eeskuju nii väljakul kui selle kõrval. Ta on austust väärt."

Kommentaari andis ka sõnakas Austraalia tennisist Nick Kyrgios, kes kirjutas sotsiaalmeedias: "Pane suu kinni Mats, kedagi ei huvita. Muzz, lihtsalt teadmiseks, et nii kaua kui sa kavatsed jätkata, me hindame ja naudime sinu tennist ja aasimist."