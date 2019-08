Endine esireket Andy Murray jätab US Openi vahele

Puusaoperatsioonil käinud Murray naasis pikalt vigastuspausilt tänavu juunis, kui ta osales Queensi turniiri paarismängus koos hispaanlase Feliciano Lopeziga. Kusjuures šotlase tagasitulek osutus niivõrd edukaks, et Šoti-Hispaania duo suutis paarismänguturniiri võita.

Pärast seda veel mõnel võistlusel paarismängus osalenud Murray tegi esimese üksikmängu pärast Austraalia lahtisi käimasoleva nädala esmaspäevak, kui kaotas prantslasele Richard Gasguet'le (ATP 56.) 4:6, 4:6.

US Openist pidi Murray osa võtma taas vaid paarismängus, aga šotlane otsustas, et keskendub nüüd ainult üksimängule. "Minu eesmärk on jõuda üksikmängus tagasi sinna tasemele, kuhu tahaksin. Olen otsustanud kogu oma energia ainult sellele kulutada. US Openil mees- või segapaaris mängimine on järjekordsed paar nädalat, mis minu arengut takistavad."

Kolmekordne suure slämmi turniiri võitja plaanib US Openi ajal osaleda Winston-Salemis toimuval ATP Challenger Tour sarja võistlusel.