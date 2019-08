Ekstšempion vallandas US Openi eel treeneri

Meelis Naudi toimetaja RUS

Sloane Stephens Foto: John Minchillo, AP/Scanpix

US Openi tenniseturniiri endine võitja Sloane Stephens andis täna sotsiaalmeedia vahendusel teada, et tema koostöö treeneri Sven Groeneveldiga on lõppenud.