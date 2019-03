Ekstreener nõuab maailma esireketilt kohtu kaudu 2 miljonit

Jean treenis Naomi Osakat ja tema õde Marit siis, kui mõlemad tennisistid olid varases teismeliseeas. Väljaande Sun Sentineli andmetel on treeneri käsutuses Osaka isaga 2012. aasta märtsis sõlmitud leping, mille kohaselt on tal õigus saada 20% Osaka võidetud auhinnarahadest.

"Ma ei tahtnud seda teha, kuid viimane kord, kui ma Maxiga (Osaka isa - toim) rääkisin, ütles ta, et ma võtaks advokaadi. Seega ma võtsingi," teatas Jean.

Maailma esireket on samuti kohtuvaidluseks advokaadi palganud, kelleks on Alex Spiro. New Yorgi tuntud jurist on varem kaitsnud mitut kuulsat NBA ja NFLi sportlast.

"Kuigi see polnud üllatus, et Naomi suur tähelend rahvusvaheliseks staariks ja eeskujuks võib tuua valesüüdistusi, on see rumal "leping", mida Naomi pole kunagi näinud ega allkirjastanud, eriti absurdne," teatas Spiro ajakirjandusele. "Sel hagil pole mingit alust ja me lükkame selle ümber."

Osakat, kes tegi tipptennises suure läbimurde eelmisel aastal, juhendab hetkel Jermaine Jenkins.