Ekspert: maailma esikümme ei teegi Kontaveidist otseselt midagi paremini

Tenniseeksperdi Riho Kalluse sõnul teeb Kontaveit juba praegu samu asju, mida maailma esikümme, kirjutab ERR Sport.

„Esikümme ei teegi midagi otseselt paremini. Ta on võimeline mängima nendega väga võrdseid mänge. Oluline on jõuda turniiride lõppfaasi ja saada tugevate mängijate vastu tugevat kogemust,” rääkis Kallus.

„Kindlasti on juba see aasta edasiminek olnud. Rekordiline koht edetabelis räägib ka selle eest. Ma isiklikult loodan, et see (mõne tugevama turniiri võitmine või suurel slämmil veerandfinaali jõudmine) võiks lähitulevikus juhtuda, kui vaadata tema senist käekäiku,” lisas Kallus.