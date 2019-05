Ekspert: Kontaveit on Prantsusmaal võimalike üllatajate seas, kahes esimeses ringis loos soosis teda

„Kaia vorm on küsimärk. Loos oleks muidugi võinud ka veel halvem olla. Mõlemad on võimsad mängijad. Görges ei ole ka meeletult hea liikuja ning ei armasta pikki pallivahetusi,“ sõnas Lehtmets. „Görges on selles paaris selgeks favoriidiks. Ega Kaia vormist ei tea keegi eriti midagi. Vanus ja vähene mängupraktika teevad oma töö.“

Turniiri soosikuid ritta pannes tõdes Lehtmets, et tiitli peale hakkab eeldatavasti mängima nelik, kuhu kuuluvad tšehhitarid Petra Kvitova ja Karolina Pliškova, rumeenlanna Simona Halep ning hollandlanna Kiki Bertens.

„Naiste tennis on endiselt väga lahtine. Meeste seas on lihtne. Kui Novak Djokovic ja Rafael Nadal finaali ei jõua, siis võib juba öelda, et üllatus on sündinud. Naistes on pigem neli soosikut. Neile järgnevad umbes kümme võimalikku üllatajat ning nende seas on ka Anett,“ leidis Lehtmets.