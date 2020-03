EKSKLUSIIV | Milles peitub Roger Federeri, uskumatute võimetega tennisekunstniku saladus

"Te ei kujuta ette kui kõvasti peab Federer töötama, et kõik oleks nii lihtne nagu see on välja paistab. Minge ja vaadake balletti - kas te arvate, et tantsijad söövad enne etendust popkorni? Nad töötavad terve päeva, et kergus välja paistaks. Sama on tennises... arvate, et see on kerge? Töötama peab intelligentselt ja kõvasti, muidu ei saa talenti ära kasutada," räägib Paganini Federerist.