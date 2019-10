Eesti päritolu rootslanna võitis teistkordselt WTA turniiri

Peterson alistas finaalis 6:4, 6:4 briti Heather Watsoni (WTA 88.).

Enne turniiri hoidis Peterson WTA tabelis veel 59. positsiooni. 24-aastase Petersoni jaoks on WTA tabeli 44. koht senise karjääri parimaks.

Peterson on nüüd võitnud kaks WTA turniiri. Esimese triumfini jõudis ta kuu aega tagasi Jingxi Openil.

Peterson on tihedalt seotud ka Eestiga. Nimelt tema mõlemad vanemad on eestlased. Peterson sündis 1995. aastal Stockholmis, viis aastat pärast seda, kui tema vanemad Eestist Rootsi kolisid.

„Kolisime 1990. aastal Rootsi, sest mu abikaasa isa on rootslane. Rebecca hakkas tennisest huvituma 5-aastaselt. Ta oli ju tenniseklubis minuga iga päev kaasas ja asjas nii sees, et see tuli loomulikult. Kuigi ma olin tõsiselt treenimise ammu ära lõpetanud, mängisin ju ikka,“ kirjeldas Mart Peterson tütre esimesi samme armastatud alal.