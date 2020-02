Eesti juurtega Rootsi tennisist loobus nimeka treeneri teenetest

Peterson selgitas, et tema tulemused on alates novembrikuust alla käinud haiguse tõttu, millest ta alles nüüd on hakanud võitu saama. Ta võitis sügise lõpul kaks turniiri Hiinas, kuid tunnistas lõppenud Uus-Meremaa ja Austraalia turneel vaid kaotusi, langedes avaringis välja nii Aucklandis, Hobartis kui ka Melbourne'is Australian Openil.

"Mul oli pikka aega, alates novembri algusest viirus kehas, mis ei kadunudki päriselt ära. Lisaks oli mul mitu nädalat probleeme seljaga. Pidin pärast Austraaliast koju naasmist treeningutelt nädal aega vabaks võtma," rääkis Peterson ajalehele Expressen.

Högstedtiga koostöö lõpetamist põhjendas Peterson järgmiselt: "Otsustasime Thomasega minna eri teid. Tänan teda aja eest, mil me koos olime, ja soovin talle tulevikuks kõike head. Hetkel jätkab mu treenerina ainult isa."

Ta lisas, et on viimasel ajal hakanud treeningkoormusi tõstma ning plaanib osaleda turniiridel Monterreys, Indian Wellsis ja Miamis.