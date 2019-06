Dominic Thiem: nägin täna oma silmaga, miks Rafa on üks kõigi aegade suuremaid mängijaid

"Algus oli uskumatult pingeline. Ma andsin esimese seti lõpus pisut järele. Teises setis mängisin jälle nii, nagu pidin, väga agressiivselt. Kuid siiski, ma arvan, et sain tõrjegeimides ainult umbes viis punkti, millest neli olid ilmselgelt 6:5 seisul (Thiem tegi siis teise seti ainsa servimurde - toim). Pärast neid kahte setti läks mu tase pisut allamäge. Rafa, kes on selle turniiri võitnud 12 korda, sai must võitu. Pärast seda läks mul väga raskeks," rääkis 25-aastane austerlane pressikonverentsil.

"Ta mängis täna lihtsalt suurepäraselt, sest esimeses kahes setis ma näitasin väga head tennist. See, mida ta näitas, oli lihtsalt uskumatu, tõesti. Peab olema põhjus, miks ta nii edukas on. Ta võitis 18. suure slämmi, mis on suur number, kaks vähem kui Rogeril. Seega on ta kahtlemata üks kõigi aegade suurimatest. Täna ma nägin oma silmaga, miks."

Tipphetked ja autasustamine:

Erinevalt Nadalist, kes reedel alistas mängleva kerglusega teise elava legendi Roger Federeri, pidas Thiem enne finaali raske kaks päeva kestnud ja viis setti väldanud lahingu maailma esireket Novak Djokoviciga.

"Eilne võit oli kindlasti üks mu karjääri suurimaid. See on meie spordiala üks unikaalsemaid ja brutaalsemaid asju - ma võitsin kuus imelist matši. Eile alistasin ühe tennise suurima legendi ning vähem kui 24 tundi hiljem pean ma kohtuma järjekordse imelise legendiga, kõigi aegade parima liivamängijaga. See näitab, kui raske on tänapäeval suurt slämmi võita. Ma ei suutnud täita ühte oma suurimat unistust, seega täna mul nii hea tunne ei ole nagu eile," sõnas ta.