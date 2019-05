Dominic Thiem lülitas Madridis Roger Federeri konkurentsist

Thiem alistas Federeri kaks tundi ja 12 minutit kestnud kohtumises numbritega 3:6, 7:6 (11), 6:4. Kusjuures teises setis päästis austerlane veel kaks matšpalli.

"Tänane mäng oli väga võrdne, olen tõeliselt õnnelik," vahendas Eurosport austerlase sõnu. "Roger mängis liivaväljakul suurepärast tennist. Ta on ilmselt läbi aegade parim tennisemängija, seega on tema vastu alati raske mängida. On ilus vaadata, kuidas ta igat punkti mängib."

Poolfinaalis kohtub Thiem maailma esireketi Novak Djokoviciga, kes sai veerandfinaalis loobumisvõidu horvaadi Marin Cilici (ATP 11.) üle. Cilic pidi toidumürgituse tõttu turniiri katkestama.

Teises poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi Kreeka tulevikutäht Stefanos Tsitsipas (ATP 8.) ja maailma teine reket Rafael Nadal.