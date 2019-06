11 aastat tagasi lõpetas Federer mäesuusatamise, arvates, et tennisekarjääri lõpusirgel ei tasu riskantsete hobidega tegeleda. „Mõtlesin, et neli–viis aastat ja siis on läbi,” meenutas augustis 38. sünnipäeva pidav šveitslasest tennisemaestro, kes ei oska praegu täpselt öelda, kui kaua ta noorematega väljakul rinda pistab. „Viie aasta pärast olen üle 40. Raske on ette kujutada, et siis endiselt mängin.”

Mitu maailma tenniseeksperti on veendunud, et 20 korda Grand Slami turniiridel võidutsenud Federer on endiselt tippvormis ja väljakul, kuna ta süda puruneks, kui keegi temast selles arvestuses mööduks. Just see näitaja paneb paika, keda nimetada aegade parimaks tennisistiks, ja rivaalid on jõudnud ohtlikult lähedale.