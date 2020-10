Djokovicile kaotanud hispaanlane süüdistas esireketit vigastuse teesklemises: ta on seda aastaid teinud

Serblane kaotas eile avaseti 4:6, kuid võitis kolm järgmist 6:2, 6:3, 6:4 ja pääses poolfinaali. Kaotusseisu jäädes palus Djokovic väljakule arsti, kes tema õlga masseeris.

Carreno Busta arvates võtab Djokovic alati meditsiinilise pausi, kui tal tekib mängu ajal raskusi.

"Iga kord, kui ta satub raskustesse, kutsub ta arsti väljakule. Ma ei tea, kas tal on krooniline mure õlaga või on see vaimne asi, et ta peab iga raske hetke ajal nii tegema,. Ta on juba aastaid nii teinud, see polnud mulle üllatus," sõnas Carreno Busta pressikonverentsil.

Djokovic ise väitis, et tundis end juba soojenduse ajal halvasti. "Soojendusel juhtus paar asja. Pidin väljakul nende füüsiliste probleemidega toime tulema," selgitas serblane.

Djokovic oli viimati Carreno Bustaga kohtunud skandaalses US Openi mängus, kus ta tabas palliga joonekohtunikku Laura Clarki kõrisse ja diskvalifitseeriti.

Maailma esireket läheb Freench Openi poolfinaalis vastamisi 5. asetusega Stefanos Tsitsipasega.