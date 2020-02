Djokovicil, Federeril ja Nadalil on ühine WhatsAppi grupp

Dubai turniiril osalev Djokovic avaldas Hispaania ajalehele "Marca", et mehed hoiavad igapäevaselt ühendust sõnumirakenduse WhatsAppi grupis.

"Jah, meil on selline grupp. Ei saa öelda, et keegi seal aktiivsemalt sõna võtab kui teised. Me kõik kirjutame. Loomulikult pole me kõik alati saadaval, aga kui keegi kirjutab, siis ülejäänud kaks vastavad talle. Peame teineteisest väga lugu, nii platsil kui ka selle kõrval. Ja ma arvan, et see on meie spordile hea," rääkis Djokovic, kes hoiab praegu esireketi kohta, kuid võib selle sel nädalal kaotada.

Viimasest 60 suure slämmi turniirist on Djokovic, Nadal või Federer võitnud 48. Federer juhib slämmivõitude arvestust 20 tiitliga, Nadalil on 19 ja Djokovicil 17 tiitlit.