Djokovic võitis juba üheksandat korda Australian Openi

33-aastane Djokovic jätkas Melbourne`is oma uskumatut seeriat, sest ta on nüüdseks võitnud kõik üheksa finaalmängu.

Avasetis murdis Djokovic kohe esimese Medvedevi pallingu ning kuigi venelane suutis viiendas geimis viigistada, tegi serblane kaheteistkümnendas geimis otsustava murde seisuks 7:5. Teise seti alustuseks kaotas Djokovic oma servigeimi, kuid vastas sellele kolme omapoolse murdega ja tüüris kindla setivõiduni 6:2.

Kolmandas ehk viimaseks jäänud setis pääses serblane kiire murdega 3:0 ette ja lõpetas matši 6:2 setivõiduga. Kohtumine kestis natuke alla kahe tunni.

Djokovic sai kirja kolm ässa ja 19 winnerit (Medvedev vastavalt 6 ja 24) ning realiseeris 11-st murdepallist seitse (venelane 2/4).

Serbia tennisetähe arvel on nüüd 18 suure slämmi tiitlit. Lisaks üheksale Melbourne`i triumfile on ta võitnud viiel korral Wimbledoni, kolmel korral US Openi ja korra French Openi.