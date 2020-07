Djokovic süüdistab kriitikuid nõiajahi korraldamises

Maailma esireket Djokovic, tema kaasmaalane Viktor Troicki, bulaarlane Grigor Dimitrov ja horvaat Borna Coric nakatusid kõik Aadria turniiril koroonaviirusesse. Djokovic on seni olnud vaikne endale laskunud kriitika suhtes, kuid nüüd lõppes ka tema kannatus. “Ma näen viimasel ajal ainult kriitikat. See on rohkem kui kriitika, see on nõiajaht. Keegi suure nimega peab võtma löögi enda peale,” rääkis serblane uudisteagentuurile Sportski Zurnal.

“Ma pole ikka veel otsustanud, kas mängin US Openil. Ameerika Ühendriikide seis koroonaviirusega on tõsine,” lisas Djokovic, kes teeb jälle stabiilselt trenni.