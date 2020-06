Djokovic peab US Openi planeeritavaid koroonameetmeid ekstreemseteks

US Open peaks New Yorgis algama 31. augustil.

"Meid ei lastaks Manhattanile. Me peaksime magama lennujaama hotellis, meid testitaks kaks või kolm korda nädalas," rääkis 33-aastane Djokovic Serbia Prva TV-le.

"Ühtlasi tohiksime me tenniseklubisse võtta kaasa vaid ühe inimese, mis on täiesti võimatu. Meil on vaja treenerit, fitnesstreenerit ja füsioterapeuti."

"Mul oli maailma tennise juhtidega telefonikonverents. Rääkisime hooaja jätkumisest, peamiselt augusti lõpus algavast US Openist, kuigi pole teada, millal see päriselt toimub. Me peame küll nende reegleid austama, kui üldse mängida tahame, aga need on ekstreemsed," lisas Djokovic.

Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused, mis tavaliselt toimuvad mai lõpus ja juuni alguses, lükati juba varakevadel edasi kuupäevadele 20. september - 4. oktoober. Wimbledoni turniir jääb tänavu sootuks ära.