Djokovic oli Pariisis üllatuskaotuse äärel

Djokovic pidi avasetis päästma kaks settpalli, enne kui suutis selle võita kiires lõppmängus 7:6 (7:2). Teine sett kuulus Serbia tennisistile 6:4.

"See oli minu esimene mäng Moutet` vastu, kellel on kõvasti talenti. Avasetis tegin ma liiga palju vigu. Ausalt öeldes pole ma end viimasel ajal platsil kuigi kindlalt tundnud, loodetavasti läheb see paremaks," sõnas Djokovic raske võidu järel.

Järgmises ringis kohtub 32-aastane Djokovic kas briti Kyle Edmundi või argentiinlase Diego Schwartzmaniga.