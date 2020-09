Djokovic: ma ei saa lubada, et ma kunagi enam nii ei tee

Novak Djokovic täna Roomas treeningul. Foto: AFP/SCANPIX

Maailma esireket Novak Djokovic on US Openi kohtunike otsusega leppinud, kuid ei saa lubada, et ta enam kunagi joonekohtunikke palliga ei vigasta.