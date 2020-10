Djokovic kordas Pete Samprase rekordit

Djokovic alistas täna Viinis Borna Corici 7:6 (13:11), 6:3. Kohtumine kestis pisut üle kahe tunni, sellest avasett 78 minutit.

"See oli väga väsitav ja pinget pakkuv lahing," tunnistas Djokovic ATP kodulehele. "Borna tõestas, et on kõva võitleja."

Serblase järgmine vastane tuleb paarist Hubert Hurkacz (ATP 31.) - Lorenzo Sonego (ATP 42.).