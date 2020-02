Djokovic ja Nadal heitlevad sel nädalal maailma esireketi koha pärast

Australian Openi võidu järel esireketiks tõusnud Novak Djokovicil oli enne seda nädalat ATP edetabelis Rafael Nadali ees 325-punktiline edu. Serblane mängib sel nädalal Dubais, hispaanlane Acapulcos. Mõlema turniiri võit annab 500 punkti.

Djokovic on Dubais võidutsenud neljal korral, kuid teda pole sellel võistlusel nähtud alates 2016. aastast. Avaringis alistas ta 2018. aasta Dubai turniiri poolfinalisti, tuneeslase Malek Jaziri muretult 6:1, 6:2. Teises ringis ehk kaheksandikfinaalis läheb ta vastamisi sakslase Philipp Kohlschreiberiga.

2005. ja 2013. aastal Acapulcos võidutsenud Nadali esimeseks vastaseks Mehhikos on tema kaasmaalane Pablo Andujar. Viimati mängis Nadal 2014. aastal liivaväljakutelt kõvaväljakutele kolinud Acapulco turniiril eelmisel aastal, kaotades kaheksandikfinaalis austraallasele Nick Kyrgiosele.

Isegi kui Djokovic oma koha sel nädalal loovutama peaks, on tal hea võimalus see tagasi võita märtsis USA-turneel Indian Wellsis ja Miamis. Serblasel on eelmise aasta USA turneest kaitsta vaid 135 punkti, Nadal teenis Indian Wellsi poolfinaaliga 360 punkti, Miami mõõduvõtust loobus ta eelmisel aastal vigastuse tõttu.