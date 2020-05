Djokovic avaldas, et mängis Davis Cupil pohmelliga

Gunnar Leheste reporter RUS

Nenad Zimonjic ja Novak Djokovic 2011. aastal Rootsis. Foto: AFP/SCANPIX

Maailma esireket Novak Djokovic on vegan ega joo alkoholi, kuid pole sugugi kogu oma elu nii tervilislikult elanud. Hiljutises Instagram Live videos Maria Šarapovaga tunnistas serblane, et on isegi pohmelliga väljakul käinud.