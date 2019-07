DELFI WIMBLEDONIS | Suurüllatuse sepistanud 15-aastane Gauff tegi kummarduse NBA tähele, Venus Williams jäi ülimalt kidakeelseks

Verinoor ameeriklanna pääses Wimbledoni põhitabelisse kvalifikatsiooni kaudu ning sai loosiga Venus Williamsi näol vastaseks kohe oma ühe iidolitest.

"Sain unistuste loosi ja olen üliõnnelik, et suutsin ta alistada. Ta on alati olnud väga tore, kui olen teda näinud," rääkis Gauff, kes kandis pressikonverentsil korvpalliässa Kawhi Leonardi särki kirjaga "Fun Guy.".

"Mind võrreldakse tihti Venusega - meie kehatüübid on sarnased ning mängime sarnase stiiliga. Kunagi, kui temaga kohtusin, olin liiga hirmul, et rääkida, nüüd platsil ma aga enam ei mõelnud, et tegu on just temaga."

Kuna tegu on tipptennises täiesti uue nimega, kasutasid ajakirjanikud võimalust ning uurisid Gauffi kohta erinevaid põnevaid fakte. Muuhulgas avaldas neiu, et ta eelistab, et teda kutsutakse Cocoks, kuna nimi Cori kõlab täpselt nagu tema isa nimi (Corey) ning ta isa naljatab alati, et kui rahvas skandeerib "Cori, Cori," elatakse hoopis isale kaasa.

Gauffi sõnul põhjustab värske kuulsus talle palju nalja. "Kui fännid minuga pilti tahavad teha, siis ma ei saa midagi parata, aga hakkan naerma. Teised profid suudavad tõsiseks ja rahulikuks jääda, aga minu jaoks on see endiselt täiesti jabur, et inimesed tahavad minuga pilti teha!"

Venus Williamsi pressikonverents jäi samal ajal väga lühikeseks. Ükskõik kuidas ajakirjanikud tema enda või vastase kohta midagi küsisid või häid sõnu välja üritasid meelitada, ei võtnud Williams vedu - nukrad vastused piirdusid enamasti ühe või kahe lühilausega.