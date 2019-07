DELFI WIMBLEDONIS | Neljas ring! 15-aastane Cori Gauff tuli peaväljakul rongi alt välja ning pakkus unustamatu elamuse

Avaringis endast 24 aastat vanema Venus Williamsi alistanud ning teises ringis samuti kogenud Magdalena Rybarikovale tuule alla teinud Gauff ei alustanud kohtumist sugugi hästi: avasetis murdis Hercog tema servi kahel korral ning Sloveenia esireket oli ka teises setis murdega peal, ent seejärel algas taas Gauffi show.

Kui eelmised kaks tema kohtumist toimusid Wimbledoni tennisekompleksi suuruselt teisel väljakul, siis see kohtumine viidi lausa 15 000 inimest mahutavale peaareenile, kus verinoor ameeriklanna ka kogu publiku tulihingelist toetust nautis - samamoodi nautis sisuliselt täismaja ka iga Gauffi õnnestumist. Võib arvata, et just publiku maruline toetus oli see, mis andis Gauffile teises setis jõudu 2:5 kaotusseisust kaks matšpalli päästa ja pikk ja pingeline kiire lõppmäng võita. Vahepeal lootusetuna tundunud seisust läks kohtumine kolmandasse setti.

Otsustav sett kuulus juba hoo sisse saanud Gauffile, kuigi võidu vormistamiseks läks lõpuks tarvis 12 geimi. Publiku püstiste ovatsioonide saatel kirjutati tabloole lõppnumbriteks 3:6, 7:6, 7:5, aega kulus kaks tundi ja 47 minutit.

Sealjuures on Gauff suutnud oma karjääris teenitud auhinnarahad ühe turniiriga enam kui kolmekordistada: enne Wimbledoni oli tema kontol auhinnarahana pisut üle 75 000 dollari, ainuüksi Wimbledoni neljandasse ringi jõudmise eest kasseerib ta aga sisse 176 000 dollarit.

Maailma edetabelis kerkib Gauff 313. kohalt praeguse seisuga 139.-ks. Neljandas ringis ootab teda vastas endine maailma esireket Simona Halep.