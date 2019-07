DELFI WIMBLEDONIS | „Ma ei suudaks Nadaliga pubisse õlut jooma minna. Mõned inimesed ei saa omavahel läbi.”

Kyrgios ei jäänud ka vastust võlgu. „Ära kahtle endas. On palju inimesi, kes seda sinu eest teevad,” kirjutas mees pildiallkirjaks Instagramis avaldatud fotole meeste mängujärgsest külmast käepigistusest. Podcastis „No Challenges Remaining” lisas Kyrgios: „Ta on mu täielik vastand, sõna otseses mõttes. Ja ta on superkibestunud. Kui ta võidab, on kõik korras, ta ei ütle midagi halba ja tunnustab vastast. Ent niipea, kui ma ta üle mängin, räägib ta, kuidas ma teda ja tema fänne ei austa. Misasja? Olen kogu aeg samamoodi mänginud. Midagi pole muutunud.”

Kui Kyrgios maikuus Rooma turniiril väljakul totaalselt enesevalitsuse kaotas ning tooli platsile heitis, võttis selle kohta sõna ka Nadali onu ja treener Toni. „See, mida ta tegi, ei ole normaalne, see ei ole tennise jaoks hea,” rääkis Toni Nadal. „Tal ei ole haridust.”

Kyrgios andis sellelegi lausele vastulöögi. „Olen koolis 12 klassi käinud. Mida ta ajab? Saan muidugi aru, et ta on pettunud, et ma taas ta sugulase alistasin. Teen asju teisiti ning tal tuleks sellega ükskord leppida. Nad teavad, mida oodata, kui minu vastu platsile tulevad. Pole mõtet oodata kaotuseni, enne kui midagi öelda.”

Nüüd, kui Nadal ja Kyrgios on suure slämmi turniiri teises ringis vastamisi minemas, on tüli mõistagi taas fookusesse võetud. Kyrgios oli oma esimese ringi matši järel ajakirjanikega suheldes tõrges ning mõnitas mitmeid küsimusi, kuid andis ka põnevaid vastuseid.

„Lähen mängule mõistagi suure autsaiderina, aga tean, et kui mängin õiget tüüpi tennist, on mul võimalus võita. Pean mängule tulema õige suhtumisega, valmis võitluseks. Kui mitte, olen tema ees kui sulavõi,” sõnas 24-aastane pahapoiss.

Pisut ärritus Kyrgios selle peale, kui tema käest küsiti, kui hästi ta Nadaliga läbi saab. „Ilmselgelt ei suudaks ma temaga Dog & Foxi (pubi Wimbledonis) õlut jooma minna. Ma ei tunne teda väga hästi. See on imelik küsimus. Mõnede inimestega saan läbi, teistega üldse mitte.”

Nadal ise ei soovinud seekord sõnasõjas osaleda. „Olen selle jaoks juba liiga vana. Ütlesin, mida ütlesin, jään selle juurde. Ma ei taha kellegagi sõdida, olen siin selleks, et tennist nautida.”

Kyrgiose ja Nadali kohtumine on kava järgi asetatud peaväljaku viimaseks mänguks. Võib eeldada, et Eesti aja järgi algab see umbes 19.30.