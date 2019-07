DELFI WIMBLEDONIS | Kyrgios: tahtsingi Nadalile palliga vastu rinda lüüa!

Pahapoisi ja tennise klounina tuntud Kyrgios paistis mängu ajal silma mitmete vastuoluliste liigutustega: kahel korral servis ta näiteks altkätt ning ühes olukorras virutas võrku tulnud Nadalile palli pihta ning otsustas selle eest mitte vabandada.

"Miks ma vabandama oleks pidanud? Lõin talle ju reketi pihta, ei? Miks peaksin vabandama? Võitsin ju punkti," sõnas Kyrgios pressikonverentsil. "Tahtsin talle pihta lüüa. Tahtsin talle otse vastu rinda lüüa. Tal on päris kiired käed. Kui palju ta ongi suure slämmi turniire võitnud, kui palju raha tal konto peal on? Ma arvan, et ta suudab küll ühe palli rindu võtta. Ma ei kavatsegi vabandada."

Hoolimata inetust episoodist oli Kyrgiosel Nadali kohta ka omajagu häid sõnu öelda. "Olulistel punktidel mängis ta tohutult hästi. Tema eestkäsi oli väga kõrgel tasemel. Iga kord, kui ta piki joont lõi, jäi pall õige napilt sisse. Ta on minu totaalne vastand - ta suudab kõik punktid ülima keskendumisega mängida. See on midagi erilist, see pole lihtne."

Lisaks vastasele sattus Kyrgios väikesesse tülisse ka kohtunikuga - austraallane soovis, et Nadal punktide vahel kiiremini tegutseks. Kuigi Kyrgios oli juba valmis servima, palus kohtunik tal oodata, sest Nadal ei olnud veel oma valmistumisega lõpetanud.

"Kohtunik oli täna ikka täiesti kohutav. Hakkasin servima, olin oma rutiiniga lõpule jõudnud ja järsku ütleb Rafa "stopp". Reegel on ju selline, et kiirus käib servija järgi. Miks peaksin iga kord ootama, et ta oma rütmi sisse saaks? Sain kohtuniku peale päris vihaseks. Ta arvas vist oma kõrges toolis, et on päris oluline tüüp. Ta ei olnud täna kindlasti tasemel."