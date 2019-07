DELFI WIMBLEDONIS | 15-aastase imelapse muinaslugu jätkub: kogenud slovakitar kõmmutati konkurentsist välja

Teise ringi kohtumises oli Gauff veenvalt 6:3, 6:4 üle kogenud 30-aastasest slovakitarist Magladena Rybarikovast, kes jõudis alles kaks aastat tagasi samal turniiril poolfinaali.

Meeletut publiku toetust nautinud Gauffi mäng oli mitmekülgne, nauditav ja efektne: ta servis tugevalt, jõudis paljudele rasketele pallidele järele ning mängis korduvalt Rybarikova ka kavaluse ja tehniliselt keeruliste löökidega üle. Gauff teenis võidu enam kui 10 000-pealiselt publikult püstised ovatsioonid.

Avaringis Venus Williamsi alistanud Gauff kohtub kolmandas ringis sloveeni Polina Hercogiga (WTA 60.), kes alistas värskelt 17. asetusega Madison Keysi.

Maailma edetabelis teeb Gauff sealjuures lausa pöörase tõusu: Wimbledoni eel maailma 313. reketiks olnud noor ameeriklanna kerkib praeguse seisuga vähemalt 130 koha võrra, 180. koha piirimaile.

Venus Williamsi alistamise järel oli Gauff sealjuures enesekindlusest pakatav ning ütles välja, et tema eesmärgiks on Wimbledoni turniir võita. Seni on tema mäng igatahes olnud küll vähemalt teise nädalasse jõudmise vääriline.