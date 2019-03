DELFI VIDEO | Kontaveidi kukutanud Ashleigh Barty võitis kogu turniiri ja teenis elu suurima auhinnaraha

Barty lõi matši jooksul 15 serviässa ja näitas esimese servi õnnestumisprotsenti 63%. Esimese pallingu punktidest realiseeris ta koguni 86%. Kontaveidi vastu lõi ta poolfinaalis vaid kolm ässa ning esimene palling õnnestus tal 50-protsendiliselt.

Üheksast murdepallist realiseeris Barty kolm, Pliškova kahest ühe.

Esmaspäeval avaldatavas WTA maailma edetabelis tõuseb Barty üheksandale kohale. Premier Mandatory tasemega turniiri polnud 22-aastane austraallanna varem võitnud.

EELVAADE:

Maailma edetabelis 11. kohal olev Barty alistas poolfinaalis 6:3, 6:3 esmakordselt sellisel turniiril nii kaugele jõudnud Anett Kontaveidi (WTA 19.).

Teises poolfinaalis mängis Pliskova (WTA 7.) 7:5, 6:1 üle endise maailma esireketi Simona Halepi (WTA 3.).

Barty ja Pliskova on seni omavahel kohtunud neljal korral. Mõlemad on seni saanud kirja kaks võitu. Viimatise matši võitis Pliškova, kui ta jäi mulluse US Openi kaheksandikfinaalis 6:4, 6:4 peale.

Finaal algab Eesti aja järgi kell 19.00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.