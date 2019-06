DELFI PARIISIS | VIDEO | Viietunnise lahingu võitnud Wawrinka: just selle emotsiooni pärast ma tagasi tulingi!

Wawrinka vastava tehnoloogia osas sama meelt ei olnud. "Ma ei ole kindel, kui täpne kotkasilma süsteem liival oleks. See tuleks enne kasutusele võtmist kindlaks teha," sõnas ta, andes mõista, et pole traditsioonide lõhkumise poolt. Kõikidel teistel väljakukatetel on "kotkasilm" juba aastaid kasutusel, liival usaldatakse veel pallist maha jäävaid jälgi.

Pärast ühte puhkepäeva ootab Wawrinkat veerandfinaalis ees järgmine tõsine katsumus - kohtumine Šveitsi legendi Roger Federeriga (ATP 3.). Meeste omavaheliste mängude seis on 22:3 Federeri kasuks. Kõik Wawrinka võidud on tulnud liivaväljakul - viimati 2015. aasta French Openi veerandfinaalis, enne seda 2014. aasta Monte Carlo Mastersi finaalis ja 2009. aastal sama turniiri kaheksandikfinaalis.

"See on minu jaoks eriline kohtumine. Ma pole siin nii ammu mänginud, aga tema mängib ikka veel nii hästi. Ta on parim sportlane, kes kunagi on tennist mänginud. See saab mulle olema suur väljakutse," rääkis Wawrinka. "Pean kõigepealt tänasest mängust taastuma. Ma jään järjest vanemaks ja vanemaks, seega selline pikk mäng teisipäeva eel kindlasti kasuks ei tulnud. Kuid ma armastan selliseid väljakutseid ning annan endast taaskord parima."