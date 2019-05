DELFI PARIISIS | Kuidas Kanepi end French Openil viirustest eemale hoiab ja miks suurfavoriit Bertensile paha tõbi külge hakkas?

Viiruse tõttu on sel nädalal Pariisis mängimisest loobunud ka ukrainlanna Katerina Kozlova (WTA 67.), kelle loobumisest pääses mängua kolmandasse ringi tema kaasmaalane Elina Svitolina (WTA 9.).

Selge on see, et kergekäeliselt ühtegi loobumisvõitu suure slämmi turniiril ei anta. Ka Bertens tunnistas, et uskus enesetunde paranemisse viimase hetkeni enne väljakule astumist. Paraku ilmutas vahepeal taandunud haigus end matši ajal uuesti.

"Suurtel slämmidel ei taha keegi alla anda. Väiksematel turniiridel, kui sa tead, et suurturniir on nädala või kahe pärast tulemas, tehakse see otsus plaju lihtsamini, sest siis tead, milleks sa valmistud. Siin kindlasti kergeid loobumisvõite ei anta," märkis Tustit.

Kanepi peab French Openi kolmanda ringi matši venelanna Veronika Kudermetovaga täna 14. väljaku teise mänguna. Avamäng, milleks on meeste paarismäng Ram/Salisbury (11. asetus, USA-GBR) - Coucaud/Lamasine (FRA), algab Eesti aja järgi kell 12. Paarismäng peetakse kahe seti võiduni.