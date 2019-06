DELFI PARIISIS | Kolmandas ringis põrunud maailma esireket: "Minu pettumus skaalal üks kuni kümme? Sada!"

Osaka tunnistas, et ei tulnud kogu turniiri jooksul pingega toime. Tema jaoks on ikkagi esmakordne osaleda suurel slämmil esireketina. "Ma ei jää kergelt haigeks, seega see peavalu ja väsimus, mida ma neil päevil tundsin, pidi olema stressist. Sellegipoolest oleksin pidanud suutma end sellises seisus läbi suruda," sõnas ta.



Naomi Osaka Foto: Thomas Samson/AFP/Scanpix



"Mul on õlgadel päris suur koorem. Kõik on mulle uus. Olen siin varem mänginud, aga mitte sellises olukorras. Teie, kutid, olete ilmselt sellega rohkem harjunud, sest te olete tenniseajakirjanikud - vähemalt mõned teist. Inimesed väljaspool seda ringi vaatavad, et asetatud mängija peaks ju kergelt võitma kedagi, kellel edetabelikoht umbes viis miljonit sada, kuigi ka nemad on väga head, neil on lihtsalt tõusud ja mõõnad. Minagi ei olnud eelmisel aastal number üks, vaid 70. (tegelikult oli Osaka 72. kohal ainult ühe nädala mullu jaanuaris ja hakkas siis järjest kerkima - toim). Mängijad, kes ei ole järjepidevalt head, võivad vahel särada."

Küsimusele, mis võiks olla see tegevus või asi, mis talle uuesti naeratuse näole tooks, vastas Osaka filosoofiliselt: "Nii imelik kui see ka pole, siis minu kaotus on ilmselt parim asi, mis praegu juhtuda võis. Olen terve igaviku unistanud kalendriaasta slämmist, aga kui see nii lihtne oleks, oleks seda ilmselt kõik juba teinud. Pean lihtsalt kõvasti treenima ja loodan, et see varsti juhtub. Praegu olen igatahes väljas. Vabandust, kutid, aga ma ei hakka teid igatsema!"

21-aastane Osaka jääb vaatamata kaotusele maailma esireketiks, sest Roland Garrosel on konkurentsist langenud ka teine number Karolina Pliškova.

Kaheksandikfinaalis on Siniakova vastaseks maailma 14. reket, ameeriklanna Madison Keys, kes alistas täna venelanna Anna Blinkova (WTA 117.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Meesüksikmängus ei tekkinud esinumber Novak Djokovicil raskusi itaallase Salvatore Caruso (ATP 147.) alistamisega. Serblase võidunumbrid olid 6:3, 6:3, 6:2.