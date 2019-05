DELFI PARIISIS | Kohtunikuga sõdinud Läti tennisetäht: kas ma pean sulle maksma, et sa selle eest hoolt kannaksid!?

Delfi sai võimaluse Gulbisega juttu puhuda umbes tund peale kohtumist, kui pressikeskuses ühe intervjuudeks mõeldud ümmarguse laua taga istet võttis. Sessioonil osales ka paar Norra ajakirjanikku ja üks Läti ajakirjanik sealsest spordiajakirjast.



” Ma küsisin kohtunikult, kas ta teeks ka peaväljakul poolfinaalis või finaalis sellise otsuse. Ma ei usu eriti! Aga 13. väljakul on seda lihtne teha. Ernests Gulbis



"Ma sain hoiatuse, sest jäin täpselt pool sekundit mängule hiljaks! See on naeruväärne. Absoluutselt naeruväärne! Ma leian, et selle reegli osas puudub kaine mõistus. Tavaliselt võib pärast kutsungit mängule minnes võtta aega nii palju kui kulub. Ma olen oma vastaseid oodanud vahel kaks-kolm, vahel isegi kümme minutit! Mulle endale meeldib alati enne kutsungit valmis olla. Ja kui ma pean ükskord paelu siduma ja jään ühe sekundi hiljaks... Ma küsisin kohtunikult, kas ta teeks ka peaväljakul poolfinaalis või finaalis sellise otsuse. Ma ei usu eriti! Aga 13. väljakul on seda lihtne teha."

Mida sa oma tänasest mängust arvad?

Halb. Mul on selle pärast halb tunne. Kuigi mul polnud eriti suuri ootusi. Kui te mu liivahooaja tulemusi vaatate, siis ei olnud mul eriti midagi, mille peale oma mängu üles ehitada. Enesekindlus puudus ja seda oli täna esimesest punktist peale näha. Vastane mängis korralikult ja sundis mind tegema lisalööke ning ma ei servinud samuti hästi ega võtnud tasuta punkte vastu. Olin natuke närvis, nagu ikka suure slämmi alguses. Olnuks mul enesekindlust, võinuksin sellest üle saada, aga sellises seisus ma ei olnud võimeline siit läbi minema.



Norralane Casper Ruud ja 13. väljaku publik. Foto: AFP/SCANPIX



Mis sinu viimase aja kaotuste taga peitub?`

Loe veel

Palju asju. Sellele küsimusele ei saa ühe lausega vastata. On 20-30 erinevat põhjust, miks mäng ei suju. Raske on midagi suurest pildist välja noppida. Olen ausalt öeldes füüsiliselt väga palju tööd teinud. Tunnen end masendavalt, nagu jookseks nädalast nädalasse peaga vastu seina. Kaotad esimeses ringis, naased treeningväljakule... Töötame Günteriga (Dominic Thiemi endine treener Günter Bresnik - toim) tundide viisi. Tahan nüüd paar päeva vabaks võtta ja rahulikult muruhooajaks valmistuda.

” Tunnen end masendavalt, nagu jookseks nädalast nädalasse peaga vastu seina. Ernests Gulbis

Kui palju su elu viimase 14 kuu jooksul on muutunud? Said eelmise aasta märtsis pisitüre isaks - kuidas see su tenniseelu ja mõttemaailma on mõjutanud?

Sa esitad nii sügavaid küsimusi, et neile on raske vastata. Elu muutub iga sekundiga. See on olnud uskumatu aeg. Ma igatsen neid väga. Praegu on varasemast palju rohkem planeerimist. Üksinda olles sa lihtsalt reisid ega hooli millestki, lõbutsed turniiridel ega mõtle koju naasmisele ja perekonna nägemisele. Teate ju, kuidas see beebiga reisimine on... See võtab sult päris palju kõike. Igatsen neid väga. See ongi põhiline asi, mis on muutunud.

30-aastane Gulbis saavutas oma karjääri parima edetabelikoha (10.) 2014. aasta juunis pärast edukaid ATP suurturniire ja French Openi poolfinaali, kus tal tuli neljas setis alla vanduda Novak Djokovicile. Tänavusel Austalian Openil andis ta avaringis Stan Wawrinkale teises setis vigastuse tõttu loobumisvõidu, mullune US Open jäi tal sootuks vahele. Viimaseks tõeliseks õnnestumiseks võib Gulbisel pidada oktoobrikuist Stockholm Openit, kus ta Denis Shapovalovit, Jack Socki ja John Isnerit võites jõudis finaali, kaotades seal kahes setis Stefanos Tsitsipasele.