DELFI PARIISIS | French Open algas suurüllatusega: maailma viies reket langes juba avaringis

Kerber kaotas täna 18-aastasele venelannale Anastasia Potapovale kindlalt, 4:6, 2:6.

Avasetis suutis sakslanna 0:2 ja 2:4 kaotusseisust välja tulla, kuid kümnendas geimis õnnestus Potapoval taas Kerberi pallingugeim murda ja setivõit vormistada. Teises setis pääses nooruke venelanna kiiresti 4:0 ette ega andnud enam edu käest.

Potapova kasutas kümnest murdevõimalusest ära kuus, Kerber jõudis nelja murdepallini, millest realiseeris kolm. Mõlemad mängijad tegid 21 sundimata viga, äralööke sai Potapova kirja 28, Kerber 16. Mäng kestis tund ja 14 minutit.

Teise ringi vastane tuleb Potapovale paarist Yafan Wang (WTA 56.) - Marketa Vondroušova (WTA 38.).

Kerberi valmistumist French Openiks segas vahetult enne Madridi turniiri saadud hüppeliigesevigastus, mis sundis teda loobuma nii Madridi kui sellele järgnenud Rooma mõõduvõtust.

"Ta mängis hästi. Ma üritasin oma parimat. Ma sain viimastel nädalatel hästi treenida, aga ilmselgelt ei olnud mul väga pikk liivahooaja ettevalmistus. Olin õnnelik, et üldse väljakule tulla ja mängida sain. See polnud küll see, mida ma lootsin, aga mida muud ma võiksin öelda..." kehitas Kerber äsja lõppenud pressikonverentsil õlgu.

Küsimusele, kas vastane üllatas millegagi, vastas endine esireket: "Ma ei teadnud temast palju. Tean, et ta mängis hästi juunioride turniire. Tal ei olnud midagi kaotada. Ta tõesti mängis hästi. Alt on palju häid mängijaid peale tulemas ja tema on kahtlemata üks neist."

Kerber tunnistas, et liivaväljak pole tema lemmikkate, eriti nüüd, kus keha kõige rohkem libistada ja hüpata ei luba. "Mul on keeruline liival liikuda ja libistada. Pall põrkab siin hoopis teistmoodi ja nõuab muru ja kõvaväljakuga võrreldes teistsugust lähenemist - see kõik on alati minu jaoks suur väljakutse," sõnas ta.