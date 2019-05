DELFI PARIISIS | Endine maailma viies reket ei soovitaks ühelgi tippmängijal Federeri eeskuju järgida

Pühapäeval itaallase Lorenzo Sonego 6:2, 6:4, 6:4 alistanud Federer sai lausa kaks puhkepäeva, tulles teise ringi matšiks väljakule alles täna, kolmapäeval.

Hantuchova ütles French Openi ametlikus YouTube'i kanalis avaldatud intervjuus, et ei soovitaks kellelgi Federeri eeskuju järgida.

"See on Roger, ta võtab lihtsalt vabalt. Rääkides energia säästmisest... Ta mängib suurepärast tennist. Ta on seda teinud nii palju aastaid, teab, kuidas järgmiseks ringiks valmistuda ning teab, et karika pea kohale tõstmiseni on veel 13 või 14 päeva aega. Seega ta oskab energiat säästa," sõnas Hantuchova.

"See on peaaegu kõik, mis ta vajab. Mul on selle kohta ilus lugu: me harjutasime ükskord Wimbledonis keset pühapäeva, nägime kõik kõvasti vaeva, treenisime umbes poolteist tundi ning tema tuli ja lõi umbes 15-20 minutit ja ütles: "Okei, mulle piisab." Just nii enesekindel ta ongi."

"Ma ei soovitaks seda ühelegi teisele mängijale. Ta võttis vaba päeva juba turniiri teisel päeval, ajal, mil paljud tahaks veel palle lüüa. Aga see on lihtsalt Roger ja ta võib seda endale lubada."

Federer kinnitas ka ise, et esmaspäeval ta reketit kätte ei võtnud. Teisipäeval käis ta harjutamas koos jaapanlase Kei Nishikoriga.

Kolmandana asetatud Federeri tänane vastane Oscar Otte (ATP 144.) mängib alles oma karjääri kolmandat suure slämmi turniiri, olles "õnneliku kaotajana" pääsenud French Openi põhitabelisse teist aastat järjest. 25-aastane sakslane alistas avaringis tuneeslase Malek Jaziri 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.