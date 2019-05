DELFI PARIISIS | Eestlannad täna veel väljakule ei tule. Kolm matši, mida French Openi avapäeval vaatama peaks

Et ajakavas (LEIAB SIIT) paremini orienteeruda ja end homseks õigele lainele viia, viskab Pariisis kohapeal viibiv Delfi ja Eesti Päevaleht õhku kolm vaatamissoovitust.

1. Venus Williams - Elina Svitolina (Court Simonne-Mathieu, kolmas mäng)

Roland Garros' ametlik koduleht pakub rubriigis "Popkorni mängud" esimesena just seda vastasseisu. Ilma kahtluseta tasub neist naistest avapäeval oodata kõige kõrgetasemelist tennist. On ju tegemist ikkagi 38-aastase endise maailma esireketiga (kokku 11 nädalat aastal 2002) ning karjääri tipul oleva noore staariga (24), kes 2017. aastal paiknes WTA edetabelis kolmandal kohal, kuid hoiab täna ikkagi kõrget 9. asetust. Juba need faktid kokku peaksid looma soodsa pinnase üheks haaravaks vaatemänguks, milleks see matš loodetavasti ka kujuneb.

Svitolina viimaseks suureks saavutuseks oli mullune WTA aastalõputurniiri tiitel, kuid suurtel slämmidel ta veerandfinaalist kaugemale pole jõudnud. Williamsil on taskus 5 Wimbledoni ja 2 US Openi tiitlit, lisaks veel koos õega 14 slämmi tiitlit paarismängus.

Koefitsiendid ühes anonüümseks jäävas Eesti ennustusportaalis: Williams 2.84 - Svitolina 1.44

Omavaheliste mängude seis: 1-1 (viimati 2017. aastal Torontos kõvakattel võitis Svitolina 6:2, 6:1.

Huvitav fakt: Svitolina jahib alles oma aasta esimest võitu saviliivaväljakul, sest on viimastel kuudel kimpus olnud põlvevigastusega.

2. Lorenzo Sonego vs Roger Federer (Court Philippe-Chatrier, kolmas mäng)