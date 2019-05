DELFI PARIIS | Allar Hint: meie ostame kohvikust kokakoola ja saame sellest üle, aga Kontaveitil jääb see kaotus veel päevadeks painama

Pariisis 17. asetust omanud 23-aastase Kontaveidi kaotusnumbrid täpselt kaks tundi kestnud mängus olid 6:3, 2:6, 2:6. 22-aastane tšehhitar paikneb maailma edetabelis 73. kohal. Tänasest kaalukama võidu on ta saavutanud vaid eelmisel aastal US Openi teises ringis, kus lülitas konkurentsist toona reitingus 12. real paiknenud hispaanlanna Garbine Muguruza.

"Ta tundus alguses natuke närviline. Ei olnud nii enesekindel kui muidu. Isegi esimeses setis, mille ta küll võitis, oli mäng üles-alla. Ta üritas lahendusi leida, aga kohati võib-olla natuke kiirustades. Teine sett läks, nagu ta läks. Kolmandas oli Anetil samuti omad võimalused: ta tuli raskest seisust välja ja pääses murdega 2:1 ette, aga andis oma servi 40:0 eduseisust ära," analüüsis Pariisis kohapeal viibiv Hint kohe pärast mängu 7. väljaku ääres.

"Kuidagi tühi tundus. Ütlesin ka enne mängu, et kui ta leiab energia ja positiivsuse üles, siis on võimalused olemas. Aga võib-olla ei olnud täna sellist energiat, et seda mängu võita."

Ta jätkas: "Enamus inimesi ootasid, et ta võidab selle mängu. Numbreid vaadates ei olnud tegu võrdsete vastastega. Aga väljakul on ikkagi kaks võrdset mängijat, kes mõlemad üritavad need punktid enda poole kallutada. Nägite isegi, et Muchova mängis täiesti arvestatavat tennist. Ei olnud nii, et kumbki oleks silmnähtavalt nõrgem või tugevam olnud. Sa pead lihtsalt püsima mängus esimesest punktist viimaseni. Anett seda täna ei suutnud."