Davise ja Fed Cupi finaalturniirid jäävad ära

Davise karikturniiri finaalturniir 18 osalejaga pidi aset leidma tänavu 23.-29. novembril Madridis.

"Me ei tea, kuidas situatsioon igas turniiril kvalifitseerunud riigis areneb, samuti piiranguid Hispaanias. Nii on raske ennustada olukorda novembris ja garanteerida Madridi reisivate inimeste turvalisust," lausus Barcelona jalgpallur Gerard Pique, kelle firma Kosmos Tennis on turniiri kõvasti investeerinud.

Esimest korda uue formaadiga Föderatsioonide karikaturniir juba 14.-19. aprillil Budapestis ja toimub nüüd samal ajal ja samas kohas järgmisel aastal.

Mullu krooniti Davise karikavõitjaks Hispaania ja Föderatsioonide karikavõitjaks Prantsusmaa.