Daniil Medvedevi vanemad ei saa totral põhjusel poega ATP finaalturniirile toetama minna

Viimase Pariisi Mastersi ajal, 28. oktoobril andsid Medvedevi vanemad, Prantsusmaal resideeruvad Sergei ja Olga sisse viisadokumendid, lootes need viie tööpäeva jooksul juba koos vajalike templitega tagasi saada. Möödas on üheksa tööpäeva, aga viisadest pole ikka veel kippu ega kõppu, vahendab Sport-Express.

Turniir algab täna. Medvedevitel pole põhjust viisat loota ka homseks, sest homme on Prantsusmaal riigipüha.

Seoses juba venima hakanud Suurbriannita viisataotlusega kardavad Medvedevi vanemad, et nad ei saa pojale kaasa elada ka 18.-24. novembrini Madridis toimuval Davis Cupi finaalil, sest selleks peavad nad andma dokumendid sisse Hispaania viisa keskusesse. Kuid seda takistab neil tegemast tõsiasi, et passid on juba hoiul Suurbritannia viisakeskuses.

Medvedevid on Briti viisakeskusesse saatnud kaebekirja, milles nõutakse juba raisku läinud lennupiletite ja moraalse kahju kompenseerimist.