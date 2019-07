Boris Becker värskest Wimbledoni võitjast: Djokovic väärib rohkem austust

Finaalis oli publik pigem Federeri poole kaldu ning kohati ka hõisati serblase lihtvigade üle. Ühel hetkel vilistas rahvas Djokovici välja, kui ta läks pukikohtunikuga arutlema selle üle, kas Federer palus videokohtunikku liiga hilja või mitte.

"See motiveeris Djokovici otsustavas setis rohkem võitlema," sõnas pärast kohtumist tenniselegend ja serblase endine treener Boris Becker. "See häiris teda kohati ja ta vaatas publikule poole kurja pilguga, aga see oli normaalne. Tuleb ette aeg, kus see kõik üle viskab, aga minu arust suutis Djokovic end vaatamata kõigele kontrolli all hoida."

"Federer on maailma parim mängija ja ta väärib kogu austust, mis ta fännidelt saab. Samal ajal tuleb austada aga viiekordset Wimbledoni meistrit," jätkas Becker. "Loodan, et kui Djokovic ja Federer järgmisel aastal uuesti kokku lähevad, on mäng veelgi tasavägisem."

"Djokovic on kehtestanud end tennisemaailma tipus ja rikkunud sellega Federeri ja Rafael Nadali peo ära. Nüüd, mil serblane on võitnud 16 suure slämmi tiitlit, võiksid inimesed lõpuks mõista, kui suurepärane mängija ta ikkagi on."